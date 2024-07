Ab in die Schule, bitte-danke!

× Erweitern © Heunec Rabe Socke Plüschtier mit Schultüte

Langsam nähert sich das Ende der Ferien. Den Schulstart versüßen möchte euch der kleine Rabe Socke: Mit seiner kleinen Schultüte will er unbedingt mit euch zur Einschulung kommen!

Und was gäbe es besseres, als an einem solch wichtigen und ereignisreichen Tag einen Kuschel-Freund bei sich zu haben, der hilft, die schlimmste Aufregung hinunterzuschlucken und das Schulkind auf dem Weg in die neue Lebensphase zu begleiten?

Als 16 cm große Kuschelfigur aus Soft-Wool-Plüsch von Heunec spendet der kleine Rabe Socke Mut und Zuversicht. Der Kuschelexperte hat den Raben mit viel Liebe zum Detail und dem Anlass entsprechend mit einer großen Schultüte im Arm zum Kuschelleben erweckt. Perfekt als Geschenk für die Schultüte und als Mutmacher für alle Schulkinder.

Wir verlosen die neuen Rabe-Socke-Plüschfiguren unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link), Stichwort: Socke; Einsendeschluss: 23. Juli 2024.