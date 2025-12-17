Adlerauge, sei wachsam!

× Erweitern © Piatnik Team Adlerauge

Licht an und Augen auf: Perfekt zur winterlich-dunklen Jahreszeit erkunden Kinder ab 6 Jahren mit magischen Taschenlampen die Geheimnisse der Finsternis in diesem kooperativen Suchspiel.

Wie in einem Wimmelbild gilt es, bestimmte Motive auf Suchtafeln zu finden. Allerdings lässt eine schwarze Folie die Nacht über die Stadt hereinbrechen, und die Kids aus dem "Team Adlerauge" müssen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Aber aufgepasst und die Sanduhr im Blick behalten, denn der Mond ist schon aufgegangen, und alle müssen rechtzeitig zur Schlafenszeit wieder zuhause sein! Doch im Dunkel der Nacht wird Gemeinsamkeit groß geschrieben und alle passen auf, dass kein Kind den Anschluss verliert...

Das kooperative Spiel kann mit ein paar einfachen Regeländerungen auch zur Wettkampf-Variante verwandelt oder sogar alleine gespielt werden. Mit bis zu fünf Spielenden ab etwa 6 Jahren macht es am meisten Spaß.

Wir verlosen dreimal das Spiel "Team Adlerauge" von Piatnik unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (Link klicken) mit dem Stichwort "Taschenlampe". Einsendeschluss ist der 14. Januar 2026.

Und so wird Team Adlerauge gespielt: