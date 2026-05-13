Per Comic durch die Galaxis

× Erweitern © Klett Kinderbuch Alien Geheimnisse

Wenn plötzlich ein UFO durchs Teleskop flitzt und ein selbsternannter Ufologe im Planetarium auftaucht, seid ihr mittendrin in "Galaktisch geheime Alien-Geheimnisse", dem Sachabenteuer-Comic von Sandra Bayer.

Lola und ihr Hund Gurki entdecken im Planetarium etwas Merkwürdiges: Ein UFO am Himmel? Ein Ufologe liefert die „Beweise“ dazu, während eine Astronomin wissenschaftlich dagegenhält. Zwischen Comicstory und Sachwissen geht es um Weltraumforschung, UFO-Mythen und Alltagswissen von Alienschleim bis Roswell. Dazu liefert der Comic unterhaltsame Mitmachideen und Experimente rund um Aliens. Ein Mix aus Comic, Fakten und Humor – ideal fürs MINT- und Comicregal.

Wir verlosen 3 Exemplare unter allen Einsender:innen unser Gewinnspielformulares (hinter diesem Link). Das Stichwort lautet "Gurki", Einsendeschluss ist der 10. Juni 2026.