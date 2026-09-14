Ein Glückwunsch zum Spielen

× Erweitern © 2026 SmartGames Alles Gute

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Geburtstag, Schulstart, bestandene Prüfung oder ein anderer kleiner Meilenstein: Es gibt viele schöne Anlässe, Kindern eine Freude zu machen. Mit „Alles Gute!“ bringt SmartGames ein Logikspiel auf den Markt, das den Glückwunsch schon im Namen trägt.

Hinter den Kuchen, Geschenken und Luftballons steckt cleverer Knobelspaß mit 60 Aufgaben, der spielerisch wichtige kognitive Fähigkeiten fördert. Dabei werden Puzzleteile nach dem Hide-&-Seek-Prinzip so auf dem Spielfeld platziert, dass nur die Motive sichtbar bleiben, die in der Aufgabe vorgegeben sind. Insgesamt warten 60 Aufgaben auf kleine und große Knobelfans ab etwa 6 Jahren. Und weil jede Aufgabe eine neue Herausforderung bereithält, steckt in dem Geschenk immer wieder ein neues Erfolgserlebnis.

Wir verlosen die Jubiläumsausgabe mit Luftballons: Zum Mitspielen einfach bis zum 1. Oktober 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Hide & Seek" ausfüllen und Daumen drücken!