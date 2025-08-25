Wo kommen eigentlich die Monster her?

× Erweitern © Senator Film Produktion Alles voller Monster

Und wovor fürchten sie sich? Ab dem 16. Oktober werden die Geheimnisse im neuen Animationsspaß "Alles voller Monster" auf der Kinoleinwand gelüftet - und unsere Familientickets bringen euch hin!

In einer düsteren Burg hoch über einer Kleinstadt erweckt ein verrückter Professor monströse Kreaturen zum Leben, um sie dann gleich wieder zu vergessen. Niemand kümmert sich um die Ungetüme, die panische Angst vor Menschen haben. Dabei strengen sie sich an, möglichst nicht monströs zu sein, und Stichkopf, die allererste Kreation des Professors, versucht sein Bestes, um die Meute zu beruhigen. Bis eines Tages der zweifelhafte Zirkusdirektor Fulbert Freakfinder mit seinem „Fahrenden Jahrmarkt unnatürlicher Wunder“ vor dem Tor steht und Stichkopf Ruhm, Reichtum und Liebe verspricht...

Mit vielen Parallelen zu "Monster AG" und "Hotel Transsilvanien", ist die kindgerechte Version der Frankenstein-Legende ein nur ganz wenig gruseliges Familienabenteuer über ängstliche Monster, die allesamt einfach zum Liebhaben sind.

Wir verlosen Familientickets für den Film "Alles voller Monster", jedes gültig für 4 Personen, im Kino eurer Wahl: Einfach bis zum 15. Oktober 2025 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Freakfinder" ausfüllen und Daumen drücken!