Geheimnisse lüften und gewinnen

Wir verlosen zwei Kartenspiele im Set, bei denen es darum geht, Mysterien aufzulösen – für Familien mit Kindern ab 10 Jahren:

Schrödingers Katzen „Ist die Katze im Karton lebendig oder nicht?“ Diese Frage stellte sich der Physiker Erwin Schrödinger. Die Antwort darauf wird jetzt am Spieltisch gefunden. Über mehrere Runden hinweg werden waghalsige Behauptungen aufgestellt: Darüber, was – und vor allem wie viel davon – sich in den Händen aller Spielenden verbirgt. Da heißt es: clever abschätzen – oder bluffen, was das Zeug hält.

66 Karten, 2 bis 6 Spielende, ab 10 Jahren, ca. 20 Minuten

3 Chapters Gespielt wird in drei märchenhaften Kapiteln. Wer zu Beginn seine Karten geschickt aus Figuren von der Grinsekatze bis zu Schneewittchen auswählt und ausspielt, sammelt im dritten Kapitel die meisten Punkte. Ob Stiche oder kluge Kombinationen - alle wissen: Hänsel und Gretel sind im Team besonders stark.

50 Karten, 2 bis 6 Spielende, ab 10 Jahren, ca. 30 Minuten

Um ein Set aus beiden AMIGO-Kartenspielen zu gewinnen, einfach bis zum 23. April 2025 unser Gewinnspielformular (Link klicken) mit dem Stichwort "AMIGO" ausfüllen und Daumen drücken!