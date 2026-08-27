Ameisen auf Heldenmission

× Erweitern © Studio 100 International Arnie & Barney

Wenn der Heimat das Wasser ausgeht, schlägt die Stunde der vermeintlich Kleinen: Mit „Arnie & Barney retten das Wasser“ tapsen ab dem 3. September zwei herrlich schusselige Nebenfiguren aus dem Biene-Maja-Universum ins Scheinwerferlicht.

Das temporeiche, 75-minütige Animationsabenteuer setzt auf Action und Spaß: Als eine große Dürre die heimische Wiese bedroht, schlurfen die tollpatschigen Ameisen-Kumpels Arnie und Barney los. Ihre Suche nach der Ursache gerät zur pannenreichen Mission, bei der das Duo auf mysteriöse Machenschaften stößt.

Für frischen Wind im Ohr sorgen YouTube-Star LukasBS und Schauspieler Tim Oliver Schultz, die den Titelhelden Charme und Witz einhauchen. Ein warmherziger Kinospaß, der zeigt: Gemeinsam können selbst die Kleinsten Großes bewegen.

Pünktlich vor dem Kinostart verlosen wir 3 Familientickets (à 4 Einzeltickets) bei freier Kinowahl: Zum Mitspielen einfach bis zum 2. September dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Ameise" ausfüllen und Daumen drücken!