Kleine Schätze, große Erinnerungen

× Erweitern © Anja Müller Fotografie für Laurence King Meine Baby-Box

Das erste Lächeln, der erste Zahn, die winzigen Schühchen – die ersten Jahre mit einem Baby sind voller kleiner Wunder. „Meine Baby-Box“ ist die perfekte Möglichkeit, diese Schätze liebevoll zu bewahren.

Mehr als nur ein Aufbewahrungsort, ist die hübsch gestaltete Box ein besonderer Ort für Erinnerungen an die magischen ersten Jahre. Vier kleine Schachteln, Stoffsäckchen, Fotorahmen, zwei Klappkarten für Abdrücke, Briefpapier und ein Mini-Notebook bieten ausreichend Platz, um die wichtigsten ersten Meilensteine festzuhalten. Das charmante Design macht die Box zu einem zauberhaften Geschenk für die eigene Familie oder Freundinnen zur Geburt.

Wir verlosen 3 x „Meine Baby-Box“ unter allen Einsender:innen: Füllt einfach bis zum 6. Mai 2026 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) aus. Das Stichwort lautet: "Zur Geburt".