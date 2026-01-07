Heiße Rhythmen & coole Moves

× Erweitern © Jochen Quast Ballet Revolución

Taucht ein in die magische Welt von Ballet Revolución – die international gefeierte Tanzshow aus Kuba, die weltweit bereits über eine Million Zuschauer:innen begeistert hat, gastiert vom 19. bis 22. Februar im Metropol Theater!

Mitreißend, energiegeladen und voller Lebensfreude vereint die Show klassisches Ballett, Streetdance, Contemporary Dance und lateinamerikanische Rhythmen zu einem Spektakel, das die ganze Familie in seinen Bann zieht. Lasst euch von atemberaubender Präzision, kraftvollen Duetten und einer Live-Band mit Pop-, R&B- und Rockhits von Ed Sheeran, Billie Eilish, Queen oder Prince verzaubern – ein echtes Erlebnis für Augen, Ohren und Herz!

Wir verlosen 3 Familientickets (jedes für 4 Personen) für die familienfreundliche Sonntagsvorstellung am 22. Februar um 13 Uhr: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen und mit dem Stichwort "Rhythmus" bis zum 28. Januar 2026 einsenden.