Ein ganzes, schönes Hundeleben

Beppo feiert bald seinen 13. Geburtstag. In Menschenjahren ist das gar nicht viel, aber in Hundejahren ist er sehr alt - Beppo hat sogar schon einen grauen Bart. Früher war Beppo wild und schnell und wollte am liebsten den ganzen Tag spielen. Heute muss seine Familie beim Gassi aufpassen, dass Beppo nicht verloren geht, weil er so langsam läuft.

Irgendwann wird er sterben, was alle sehr traurig macht. Aber Beppo denkt gar nicht über den Tod nach. Stattdessen lebt er einfach und freut sich über jeden Tag mit seiner Familie, beobachtet Vögel und schnüffelt ausgiebig.

Das kunstvoll illustrierte Bilderbuch von Burkhard Spinnen und Andrea Stegmaier bereitet Kinder einfühlsam darauf vor, dass auch das Leben ihres Haustieres einmal endet und ist ein Plädoyer, die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Wir verlosen gebundene Bilderbücher "Beppo wird alt" unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link klicken) bis zum 11. September 2024 mit dem Stichwort "Beppo".

"Beppo wird alt", Burkhard Spinnen, Andrea Stegmaier, 3.6.24, Coppenrath Verlag, ISBN 978-3-649-64389-0 32 Seiten, ab 3 Jahre