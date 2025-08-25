Von 0 bis 3.000.000

× Erweitern © Kadmos Verlag Berlin Bremer Tiere

In diesem "Guide für Naturbanausen und Stadtkinder" sind die Tiere nicht alphabetisch, sondern nach Zahlen sortiert. Dabei dreht es sich ausschließlich um kaum bekannte Fakten zu Tieren, die in Bremen eine Rolle spielen. 3 Millionen zum Beispiel ist in etwa die Zahl der Füße, denen die Waldameisen beim Bremer Freimarkt ausweichen müssen. Dann gibt es noch die 93.312 Babys, die ein Wanderrattenpaar innerhalb eines Jahres bekommen kann. 50.000 Euro Strafe kann es kosten, eine seltene Wespe zu töten. 480 Kackhäufchen macht eine einzige Nilgans in den Wallanlagen, und 20 Imbisse stehen den Füchsen in Bremen-Nord zur Verfügung…

Über 150 weitere überraschende Tiere und ihre spannenden Geschichten entdeckt ihr am besten selbst!

Wir verlosen 5 Exemplare unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars mit dem Stichwort "Stadtkind"; Einsendeschluss ist der 22. Oktober 2025.

Bremer Tiere - Ein kleiner Guide für Naturbanausen und Stadtkinder, Marie Parakenings (Text & Illustration), Kulturverlag Kadmos Berlin, 160 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-86599-602-2