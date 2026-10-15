× Erweitern © Melanka Helms/wfb Bremer Freimarkt

Der 991. Bremer Freimarkt findet vom 16. Oktober bis 1. November 2026 statt und bringt euch 17 Tage Spaß in den Fahrgeschäften, in den Zelten und an den Buden auf der Bürgerweide und dem Marktplatz.

Und weil alles andere schon teuer genug ist, sollt ihr euch beim Schlemmen und Karussellfahren voll entfalten können: Das Ehrenticket - auch bekannt als Bummelpass - enthält zehn Gutscheine für einen Bummel mit allem, was dazu gehört: Essen, Trinken, Fahrgeschäfte, Lose ziehen.

Wer 1 von 10 Gutscheinheften gewinnen möchte, muss schnell sein und bis Freitag, den 16. Oktober 2026, um 20 Uhr, dieses Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Riesenrad" ausfüllen. Mit etwas Glück geht das Ticket dann direkt auf den Postweg zu euch!