Bummelpässe für die Osterwiese

× Erweitern © WFB/Carina Tank Osterwiese

Kann ich noch ein Eis? Oooh, bitte nochmal in Die verrückte Farm und danach ins Riesenrad! Wer mit Kindern übers Frühlingsfest Osterwiese auf der Bürgerweide bummelt, braucht ein großes Portemonnaie - oder einen Bummelpass! Mit den Gutscheinen gibt es Freifahrten, Getränke und Süßes für lau!

Eine Woche vor Ostern beginnt in Bremen traditionell die Osterwiese. Auf der Bürgerweide direkt am Bremer Hauptbahnhof gibt es vom 11. bis 27. April Schokoerdbeeren, Sahneeis, Hauptgewinne, eine Extraportion Adrenalin in den Karussells und vieles mehr.

Wer 1 von 10 Bummelpässen gewinnen möchte, muss schnell sein und bis Mittwoch, den 9. April 2025 dieses Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Bummeln" ausfüllen. Mit etwas Glück landet das Ticket rechtzeitig vor dem Start in eurem Briefkasten!