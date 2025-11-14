× Erweitern © CAVALLUNA Cavalluna: Tor zur Anderswelt

Wenn Pferde tanzen, Funken fliegen und Magie den Sattel übernimmt, ist wieder Cavalluna-Zeit! Rund 60 Pferde, Ponys und Esel, dutzende Reiter:innen und Tänzer:innen, dazu eine geballte Ladung Technik und eine Portion Zauber: Die neue Show Tor zur Anderswelt ist ein Spektakel zwischen Märchen, Musik und Meisterleistung.

Freut euch auf edle Lusitanos aus Portugal, charmante Miniponys von Ischia und mitreißende Choreografien, die selbst Pferdmuffel sprachlos machen. Ihr könnt die junge Zauberin Meerin auf ihrer abenteuerlichen Reise mit magischen Zeichen, waghalsigem Trickreiten, anmutigen Freiheitsdressuren und einer Prise Gänsehaut begleiten:

Wir verlosen Familientickets (jeweils 2 + 2) für die Cavalluna-Vorstellung am 28.12. um 17:30 Uhr in der ÖVB Arena unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 3. Dezember 2025 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Meerin" ausfüllen.