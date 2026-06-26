Wer herrscht hier heimlich?

× Erweitern © mfa Film Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde

Checker Tobi ist zurück – und diesmal führt ihn seine spannendste Entdeckungsreise rund um den Globus! Von den faszinierenden Landschaften Madagaskars über die eisigen Weiten Spitzbergens bis zu den geheimnisvollen Spuren der Maya in Mexiko geht Tobi einer Frage nach, die ihn schon seit seiner Kindheit beschäftigt:

Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren in unserer Erde?

Mit viel Abenteuer, überraschenden Entdeckungen und jeder Menge Wissen zeigt der beliebte KiKA-Moderator, dass Lernen alles andere als langweilig sein muss.

Der Kinofilm begeisterte bereits über 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher und erscheint nun auf DVD und Blu-ray – inklusive rund 48 Minuten exklusivem Bonusmaterial mit Blicken hinter die Kulissen und lustigen Outtakes.

Wir verlosen DVDs von Checker Tobi 3 und die heimliche Herrscherin der Erde: Einfach bis zum 1. Juli 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Madagaskar" ausfüllen und Daumen drücken!