Mit Checker Tobi auf neuer Weltreise

Am 8. Januar kommt der dritte Kinofilm von KiKa-Moderator Checker Tobi auf die große Leinwand: In „Die heimliche Herrscherin der Erde“ dreht sich alles um eine Rätselfrage aus Tobis Kindheit: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich?

Tobi hat die Antwort leider vergessen. Und während ihn die Frage von früher nicht mehr loslässt, erscheint ihm plötzlich sein kindliches Ich. Der 8-jährige Tobi fordert den Tobi von heute heraus: Erinnere dich an die Antwort und beweise, dass du ein Checker bist!

Die spannende Suche führt ihn in die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars, tief in den Permafrostboden Spitzbergens und auf die Spuren der alten Maya nach Mexiko.

Auf seiner Kinotour im Winter stellt Checker Tobi den Film an ausgewählten Terminen sogar persönlich vor!

Wir verlosen Familientickets für einen Termin eurer Wahl, jedes gültig für 4 Personen, unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars mit dem Stichwort "Checker 3". Einsendeschluss ist der 7. Januar 2026.