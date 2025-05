Comics lesen bildet!

× Erweitern © Egmont/Cross Cult/Splitter/Carlsen Gewinnspiel Gratis Comics Tag

Am Samstag, den 10. Mai, ist in ganz Deutschland Gratis Comic Tag und Kinder und Jugendliche können sich in Büchereien und Buchhandlungen eine von 22 neuen Geschichten abholen, die eigens für diesen Tag produziert wurden!

Ob in der Leseförderung, im Spracherwerb oder einfach zur Entspannung: Comics machen Spaß, fesseln, unterhalten und bieten einen leichten Zugang in die Welt des Lesens und der Bücher. Und wer davon nicht genug bekommen kann, ist hier richtig: Wir verlosen exklusive Comic-Pakete, jedes gefüllt mit diesen aktuellen Handelsausgaben:

Was ist was? Weltraum Professor Quecksilber hat die Kinder Will, Iris und Wenko wieder für eine Mission auserkoren. Von den Jupitermonden über den Mars bis hin zur Internationalen Raumstation ISS führt das Abenteuer einmal quer durchs Sonnensystem. (ab 8 Jahre)

Es war einmal … das Leben Im zweiten Thema der „Hallo Maestro“-Comicreihe reisen Kinder ab 7 Jahren einmal quer durch den menschlichen Körper. Mit lehrreichen Visualisierungen und lustigen Episoden in modernen, kindgerechten Zeichnungen im hochwertigen Hardcover.

Avatar - Der Herr der Elemente 1 Das Flehen der Fans wurde erhört! Nach dem TV-Serienende kommt jetzt die Fortsetzung im Comic. Wendungsreich, spannend und mit einem humorvollen Augenzwinkern: ein Lese-Abenteuer für Jung und Alt ab 8 Jahren.

Die kleine Hexe Nebel 1 - Das Erwachen des Drachen ist eine lustige Comic-Serie mit einer selbstbewussten Heldin für Kinder ab 8 Jahren. Zum Auftakt der Trilogie zieht Nebel mit ihren Freunden los, um gegen einen legendären Drachen zu kämpfen. So beginnt das verrückte Abenteuer...

Wer eines der exklusiven Comic-Pakete gewinnen möchte, füllt bis zum 14. Mai 2025 unser Gewinnspielformular (Link klicken) mit vollständiger Postadresse und dem Stichwort "Comictag" aus.