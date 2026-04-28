Kleine Freundin, großes Herz

× Erweitern © 2026 Wild Bunch Germany Meine Freundin Conni - Abenteuer mit Kranich Klaus

Nach Kater Mau kommt Kranich Klaus – und zusammen mit ihm und eurer Freundin Conni flattert ein großes Kinoabenteuer auf die große Leinwand. Und das wird wieder tierisch spannend:

Ein verletzter Kranich stellt Conni vor eine Aufgabe, die Einfühlungsvermögen, Mut und jede Menge Teamgeist erfordert. Zwischen Familie, Freundschaft und kleinen Alltagswirbeln entsteht eine warmherzige Geschichte über Verantwortung und das Helfen, wenn jemand in Not ist.

Der Zeichentrickfilm für Kinder im Vorschul- und frühen Grundschulalter bleibt dabei ganz in der typischen Conni-Welt: ruhig erzählt, klar verständlich und nah an den Lebenswelten der jungen Zuschauer:innen – ohne Hektik, dafür mit viel Gefühl und kleinen, gut greifbaren Abenteuern.

Ihr könnt Freikarten für eine Familie (bis zu 4 Personen) gewinnen – bei freier Kinowahl: Zum Mitspielen einfach bis zum 13. Mai 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Kranich" ausfüllen und Daumen drücken!