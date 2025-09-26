Meine Freundin, die Stille

× Erweitern © Jupitermond Das Füchschen und die Stille

Der Jupitermond Verlag ist bekannt für seine wertvollen Kinderbücher mit Botschaften, die das Selbstbewusstsein stärken und den Horizont erweitern.

In diesem preisgekrönten Bilderbuch ist der kleine Fuchs zum ersten Mal allein zu Hause. Als es draußen dunkel wird, klopft es plötzlich an der Tür. „Ich bin die Stille“, sagt eine geheimnisvolle Stimme. Darf sie hinein? Was zuerst unheimlich klingt, entwickelt sich zu einer warmen und überraschenden Begegnung, und der kleine Fuchs lernt, dass in der Stille vieles steckt: Gedanken, Mut – und vielleicht sogar eine neue Freundin.

In dem liebevollen und tiefsinnigen Bilderbuch über die Begegnung mit sich selbst unterstreichen die ausdrucksstarken Illustrationen die leisen Töne im Leben.

Wir verlosen "Das Füchschen und die Stille" unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (Link klicken) mit dem Stichwort "Stille". Einsendeschluss ist der 29. Oktober 2025.

Das Füchschen und die Stille, Autorin: Núria Figueras, Illustratorin: Anna Font. Aus dem Spanischen von Annika Klee, Erscheinungstermin: 17. September 2025, ab 4 Jahren, ISBN: 978-3-949239-41-0