× Erweitern © Die andere Bibliothek Donnerfee und Blitzfee

Sind Blitz und Donner etwas, das man fürchten muss? Oder sind sie nicht vielleicht eine super Möglichkeit, Regentage lustig zu verbringen? Das Kinderbuch der Nobelpreisträgerin Han Kang erzählt eine fröhliche Geschichte über zwei kleine Feen, die etwas erleben wollen.

Zwei kleine Feen weben fleißig weiße Schäfchenwolken und große Regenwolken, schwarz wie die Nacht. Doch sie finden es langweilig, immer nur still zu sitzen und aufzupassen. Da beschließen sie, die Welt unter den Wolken zu erkunden. Ganz so einfach ist das aber nicht. Die Ausreißerinnen müssen einige Hürden überwinden. Aber als sie schließlich herausfinden, wie sie aufregende Gewitter erzeugen können, ist es mit der Langeweile zum Glück vorbei.

Pünktlich zur Erstveröffentlichung auf Deutsch verlosen wir das kleine Meisterwerk unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars mit dem Stichwort "Donnerfee"; Einsendeschluss ist der 20. August 2025.

Donnerfee und Blitzfee (천둥 꼬마 선녀 번개 꼬마 선녀, Munhak Dongne, Seoul, 2007), Han Kang, mit Illustrationen von Jin Tae-Ram; ISBN 978-3-8477-0025-8