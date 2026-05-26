Auftakt zur neuen Drachenfantasy

× Erweitern © Loewe Verlag Dragonborn

Zwischen geheimnisvollen Inseln, uralten Drachenkräften und einer Heldin mit Ecken und Kanten startet die neue, mitreißende Fantasy-Reihe voller Abenteuer, Magie und überraschender Wendungen.

Als Alex entdeckt, dass in ihr die Kräfte eines Drachen erwachen, gerät ihre Welt komplett aus den Fugen. Auf der sagenumwobenen Insel Skralla soll sie lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren – doch das ist leichter gesagt als getan. Während sie versucht, ihre Gabe zu verstehen, zieht bereits eine Bedrohung herauf: Der mächtige Drache Drak Midna plant nichts Geringeres als die Auslöschung der Menschheit.

Die packende Geschichte für Leser:innen ab 12 Jahren verbindet spannende Academy-Fantasy mit starken Figuren, viel Humor und jeder Menge Drachen-Action.

Wir verlosen 3 x den 400 Seiten starken Band 1 Dragonborn – Das Erbe des Feuers von Struan Murray unter allen Mitspielenden: Einfach bis zum 24. Juni 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Alex" ausfüllen und Daumen drücken!