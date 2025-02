Aller guten Dinge sind Drei !!!

× Erweitern © EUROPA Die Drei !!!

Deshalb verlosen wir neue, spannende Fälle der Detektivinnen Kim, Franzi und Marie direkt im Dreier-Set.

In Folge 88 „Die Krimi-Verschwörung“ häufen sich in einer Krimi-Buchhandlung merkwürdige Vorfälle: Es scheint, als würden die Verbrechen aus den Büchern wirklich geschehen – ohne Leichen, aber mit Kunstblut. Wer steckt hinter diesen gruseligen Scherzen?

In Folge 89 „Der Fluch der Fee“ raubt eine mysteriöse Fee den drei Freundinnen beim Camping-Wochenende den Schlaf. Sie will, dass die Dorfbewohner allen wertvollen Goldschmuck zur Waldlichtung bringen. Das geht wohl kaum mit rechten Dingen zu!

Und in der ganz neuen Folge 90 „Mission Gipfelglück“ ermitteln die Drei !!! in einem Kloster in den Schweizer Bergen: Hier wurde eine wertvolle Heiligenfigur gestohlen! Ein spannender Fall mit einer Extraportion Liebe.

Zum Mitspielen sendet bis zum 19. Februar 2025 dieses Gewinnspielformular (Link klicken) mit dem Stichwort "Ausrufezeichen" ein. Das Los entscheidet!