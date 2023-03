Magische Freunde fürs Leben

Man darf sich im Leben nicht immer unsichtbar machen. Manchmal muss man auch in allen Farben leuchten.

Das sagt sich als magisches Chamäleon natürlich leicht. Aber wenn das irgendwo geht, dann an der tierischsten Schule der Welt.

Doch auch an einem magischen Ort wie der Wintersteinschule ist das nicht immer einfach. Freundschaft, Liebe, die Verwirklichung von Träumen, das Überkommen von Ängsten – einfach bei allem, was zum Erwachsenwerden gehört, muss man im wahrsten Sinne durch eine harte Schule gehen. Ein magisches Tier als Vertrauter ist da natürlich eine willkommene Hilfe. Über die eigenen Schatten springen und wertvolle Erfahrungen machen, muss man aber auch in dieser Schule selbst...

Bereits Teil 1 lockte, als erfolgreichster deutscher Kinofilm 2021/22, über 1,7 Millionen Besucher ins Kino. Teil 2 toppte das Ergebnis mit über 2,5 Millionen Besuchern sogar deutlich.

Jetzt kommt das zweite Leinwandabenteuer fürs Heimkino heraus – natürlich auch, um die Zeit bis Teil 3 und 4 zu überbrücken, die für 2024 und 2025 geplant sind.

