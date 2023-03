Flauschiger Familientag

× Erweitern © Übersee-Museum/Volker Beinhorn 100 % Baumwolle Die Kinderstation im Cotton-Shop

100 % Baumwolle: Sie steckt in Kleidung, Nahrung, Kosmetik und bringt Maschinen zum Laufen. In der gleichnamigen Sonderausstellung im Übersee-Museum gehen die Besucher:innen an Mitmachstationen auf Spurensuche, fühlen, wie unterschiedlich Baumwollstoffe sein können und entdecken, welche Vergangenheit und Zukunft die wertvolle Faser hat.

Zum Familientag am 19. März gibt es unter anderem eine Kleidertauschbörse, das Improtheater „Aus dem Beutel“ für Kinder, und in Workshops beim Stempeln auf Stoff und 3D-Druck mit Baumwolle entstehen Souvenirs für zuhause. Das komplette Programm steht hier.

Wir verlosen 2 Familientickets für jeweils 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder zum Familientag am 19.3. im Übersee-Museum unter allen Teilnehmenden, die bis zum 8. März 2023 unser Gewinnspielformular (bitte diesen Link klicken) mit dem Stichwort "Baumwolle" ausfüllen. Viel Glück!