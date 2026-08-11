× Erweitern © Jupitermond Frida malt Freude

In diesem liebevoll gestalteten Kinderbuch beginnt alles mit einer kleinen, berührenden Geschichte: Ein Kind entdeckt, dass es beim Malen kein „Richtig“ oder „Falsch“ gibt.

Farben dürfen wild sein, Linien dürfen tanzen – und Gefühle dürfen sichtbar werden. Denn Kunst ist genau das: ein Raum, in dem jedes Kind so sein darf, wie es ist. Im Anschluss lädt das Buch dazu ein, selbst kreativ zu werden: Mit vielen kreativen Bastelideen bietet es eine bunte Sammlung an einfachen Projekten, die Kinder spielerisch an ihre eigene Kunst heranführen. Alle Ideen sind mit wenigen Materialien umsetzbar und eignen sich perfekt für den Alltag – ob zu Hause, im Klassenzimmer oder in der pädagogischen Arbeit.

Wir verlosen 3 x das Buch Frida malt Freude* unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link), Einsendeschluss ist der 26. August 2026; das Stichwort lautet "Frida".

Frida malt Freude, Autorin: Julia Heinrich, Illustration: Julia Heinrich, ab 5 Jahren, 21 x 25 cm, 64 Seiten, Hardcover, Fadenheftung, 4-farbig, EUR 22,90, ISBN 978-3-949239-55-7