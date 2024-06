Furcht macht mutig

× Erweitern © Glückschuh Verlag Kleiner Angsthase Aurelia

Für kleine Angsthasen, als Geschenk zum Kita-Start oder einfach so zum Vorlesen für Kinder ab 3 Jahren: Dieses neue Bilderbuch aus dem kleinen, aber feinen Glückschuh Verlag zeigt, dass Angst zu haben, gar nichts Schlimmes ist!

Was macht ein Stachelschwein, wenn es Angst hat? Und was machen Hase, Igel, Katze, Elefant und Stinktier? Von den Tieren lässt sich Aurelia inspirieren, als sie sich mal nicht traut, in den Keller zu gehen. Sie duckt sich ganz klein, macht einen Buckel, streckt den Po in die Höhe und versteckt sich unter dem Tisch.

Das niedlich illustrierte Bilderbuch motiviert Kinder, ihre Gefühle durch Beobachtung und Bewegung kennenzulernen und zeigt auf lustig-leichte Weise, dass es manchmal sogar wichtig ist, ein kleiner Angsthase zu sein!

Wir verlosen das Buch "Kleiner Angsthase Aurelia" unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 19. Juni 2024 unser Gewinnspielformular (Link klicken) mit dem Stichwort "Angsthase" einsenden.

"Kleiner Angsthase Aurelia", Dorothea Flechsig, Katrin Inzinger (Illustration), Glückschuh Verlag, ISBN 978-3-910792-10-4, 40 Seiten, 9,95 Euro, ab 3 Jahre