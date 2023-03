Gehirnjogging für die ganze Familie

× Erweitern © Clementoni Impossible Puzzle

Diese außergewöhnlichen Puzzles von Clementoni versprechen Knobelspaß und Spielfreude für Eltern und Kinder. Die „Impossible“-Reihe hält mit ihren anspruchsvollen Motiven besondere Herausforderungen bereit.

So wartet im Puzzle „Marvel Universe“ ein Wimmelbild aus 1.000 Helden-Teilen auf motivierte Spieler:innen. „Frozen 2“, ebenfalls mit 1.000 Teilen, zeigt als Motiv Olaf den Schneemann mitten in einem herbstlichen Blättermeer. Und ein farbenfrohes Puzzle aus einer schier unendlichen Anzahl Emojis erweckt die faszinierende Welt der Smileys Teil für Teil zum Leben und stellt Fans der bekannten Lachgesichter vor so manche Herausforderung.

Fest steht: Die Impossible-Puzzles sind selbst für geübte Profis ein kleines Abenteuer - aber nichts ist unmöglich!

Wir verlosen fünf 1000-Teile-Puzzles von Clementoni unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 16.03.2023 unser Gewinnspielformular (Stichwort: "Impossible") ausfüllen. Viel Glück!