Menschenrechte in Bildern

Dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, egal wie groß oder klein sie sind, alt oder jung sie sind, wissen offenbar viele Kinder nicht. Das hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in einer Umfrage unter 9- bis 14-Jährigen herausgefunden.

Und weil über die Hälfte in der Umfrage angaben, die 30 Menschenrechtsartikel im Originalwortlaut "eher nicht so richtig" zu verstehen, hat Amnesty sie in kindgerechter Sprache in einem Buch veröffentlicht. Auf jeder Doppelseite wird ein Menschenrecht bunt illustriert und in verständlichen Worten erklärt.

So erfahren Kinder, dass sie ein Recht auf Privatsphäre haben, dass alle mitbestimmen dürfen und wo man sich beschweren kann, wenn sich jemand nicht daran hält.

Wir verlosen Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte für junge Menschen (ISBN 978-3-96428-112-8) für kleine und große Menschen unter allen Teilnehmenden, die bis zum 16. Februar 2022 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) mit dem Stichwort "Menschenrechte" ausfüllen.

