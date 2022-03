Helden fallen nicht vom Himmel

© justbridge entertainment GmbH

Zeit für ein wenig Entspannung beim Heimkino für kleine Fans vom Feuerwehrmann und seinen Freunden: Der neue Kinofilm des beliebten Kinderhelden erscheint am 18. März 2022 auf DVD, Blu-ray als Hörspiel Hörspiel-CD.

Bei der Einweihung der neuen Polizeiwache fliegt plötzlich ein geheimnisvoller Superheld über Pontypandy, und mit ihm häufen sich auf mysteriöse Weise unentwegt Beinahe-Katastrophen im sonst so beschaulichen Örtchen. Norman-Man und Atomic Boy gehen der Sache auf den Grund und werden in ein Abenteuer verwickelt, das selbst Normans kühnste Träume wie ein Loch in einer alten Unterhose aussehen lässt!

Wir verlosen 3 DVDs unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 23. März 2022 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Pontypandy" ausfüllen. Viele Glück!