Dino-starker Rennspaß

Spielspaß für die ganze Familie bringt das spannende und interaktive Kart-Rennspiel "Gigantosaurus: Dino Kart" - wir verlosen 3 Spiele für Nintendo Switch.

Das Game basiert auf der TV-Serie Gigantosaurus, in deren Mittelpunkt die vier Dinosaurierfreunde Rocky, Bill, Tiny und Mazu stehen. Das packende Rennspiel für alle Altersgruppen nimmt Dino-Fans mit in die Welt von Cretacia, wo sie mit ihren Lieblingsdinos Bill, Mazu, Rocky, Tiny und weiteren Gigantosaurus-Freunden in einer Kartmeisterschaft um den Titel gegeneinander antreten können – auch im Mehrspielermodus mit bis zu vier Spieler:innen auf geteiltem Bildschirm.

Auf 15 Strecken voller abenteuerlicher Hindernisse, die mit einer Auswahl von acht verschiedenen Charakteren gemeistert werden können, zeigt sich, wer am schnellsten ist. Mit Power-ups, die eine Abkürzung zeigen, oder einem raketenhaften Schub, um der Konkurrenz davon zu düsen, ist der Sieg zum Greifen nah. Dank der automatischen Steuerung und Mazus vorgelesener Tipps auf dem Bildschirm können sich auch jüngere Fans über Siege freuen. Aber Vorsicht - Gigantosaurus ist den rasenden Dinos schon dicht auf den Fersen!

Wir verlosen 3 Spiele für Nintendo Switch unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 22.02.2023 unser Gewinnspielformular (Stichwort: "Gigantosaurus") ausfüllen. Viel Glück!

"Gigantosaurus: Dino Kart" erscheint am 17. Februar 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC.