Heute back ich, morgen brau ich...

... und übermorgen machen wir Rapunzels Salat! Ob Hänsel und Gretels Lebkuchenhaus, Großmutters Gänsebraten und Eintöpfe, Schneewittchens Linzer Plätzchen oder auch mal Leber nach Art der bösen Stiefmutter: In diesem märchenhaften Kochbuch finden sich sage und schreibe 99 Rezepte, die so oder so ähnlich in den Grimmschen Hausmärchen vorkommen.

Jedes Kapitel verwendet ein bestimmtes Lebensmittel als Grundlage, und zu jedem hat sich der Autor - der mit dem "Kochbuch der Elben" auch schon Fans von Tolkiens Mittelerde begeisterte - Gerichte einfallen lassen, die in der Welt der Märchen täglich auf dem Tisch landen könnten. Vom Frühstück über Snacks bis zu Mittag- und Abendessen finden sich hier Anregungen für jede Gelegenheit, auch Getränke und Süßes fehlen nicht.

Und während das nächste Gericht im Ofen backt oder auf dem Feuer köchelt, lesen Eltern und Kinder märchenhafte Geheimnisse oder schauen sich die vielen Fotos, Zitate und Zeichnungen an.

Das Gebrüder Grimm Märchenkochbuch ist unter ISBN 978-3-95961-742-0 für rund 27 Euro im Buchhandel erhältlich.

