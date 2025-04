Helm auf und durch!

× Erweitern © Leitwolf Filmproduktion/Kinescope Film GmbH Grüße vom Mars

Die Kinder sind in den Ferien bei Oma und Opa auf dem Land, aber im Briefkasten landet eine Postkarte mit "Grüßen vom Mars"? Die Mama von Tom würde sich darüber kaum wundern, schließlich war es ihre Idee...

Im neuen Kinofilm, der am 8. Mai startet, träumt der 10-jährige Tom davon, zum Mars zu fliegen. Am liebsten trägt er seinen Astronautenanzug samt Helm. Was er nicht mag, sind Veränderungen – und vier Wochen Ferien bei Oma und Opa erscheinen ihm wie eine Katastrophe. Mamas Idee: Tom soll den Ausflug als Übung für seine Marsmission betrachten. Gemeinsam mit seiner Crew aus der handysüchtigen Schwester Nina und dem hyperaktiven Bruder Elmar gilt es, den Planeten "Dorf " zu erkunden.

Mit authentischen Charakteren, Momenten zum Lachen und Mitfiebern und sehr sensiblem Humor hat die fesselnde, aus der Sicht von Tom erzählte Geschichte, eine Botschaft für das Publikum ab 8 Jahren: An Herausforderungen wächst man, und Ängste sind zum Überwinden da.

Erste Eindrücke vom Film bekommt ihr hier: