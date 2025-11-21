Märchenhafte Momente gewinnen

× Erweitern © Smartgames Hänsel & Gretel Logikspiel

Weihnachtszeit ist Märchenzeit, und Geschenkideen mit Köpfchen stehen hoch im Kurs. Da kommt das neue Vorschulspiel „Hänsel & Gretel“ gerade richtig.

In dem Logikspaß helfen Kinder ab 5 Jahren den beiden Märchenfiguren, aus dem verzauberten Garten der Hexe zu entkommen. Auch wenn die Süßigkeiten auf den ersten Blick verlocken, entpuppen sich die Lolli-Bäume bald als Hindernisse. Schieben die kleinen Knobler:innen den Lolli auf das falsche Feld, ist der Ausweg blockiert und sie müssen einen neuen Weg aus dem Garten finden.

Das Spiel fordert Kids heraus, vorausschauend Wege zu planen, logische Entscheidungen zu treffen und die eigene Konzentration zu stärken. Als besonderes Highlight begleitet ein liebevoll illustriertes Bilderbuch die Geschichte – ein Geschenk, das Spiel- und Vorlesemoment verbindet.

