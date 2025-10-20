Wimmeliger Gruselspaß

× Erweitern © Adrian Verlag Halloween Wimmelbuch

Zeit zum Gruseln! In ihrem Halloween Wimmelbuch nimmt Alexandra Helm kleine und große Leser:innen mit auf eine schaurig-schöne Entdeckungsreise: Zu Hexen, die ums Feuer tanzen, zu Trollen in ihren Höhlen oder zu verkleideten Kita-Kindern, die eine Halloween-Party feiern.

Süßes oder Saures?

Auf jeden Fall jede Menge Grusel-Spaß! Aber keine Angst, nicht alles ist tatsächlich so gruselig, wie es scheinen kann. Die Autorin und Illustratorin lädt ihre Leser:innen mit kindgerechten und liebevollen Bildern zum Beobachten, Staunen und Entdecken ein.

Adrian Verlag 2025, 10 Seiten, 12,95 Euro, gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-98585-302-1