Mit Hase Hollywood ins Abenteuer

× Erweitern © Hasenfrosch Verlag Hase Hollywood Making of

Manchmal beginnt ein großes Abenteuer im Kinderzimmer – so wie bei Simon Rasch. Auf der Suche nach einem spannenden, fröhlichen Buch entstand „Hase Hollywood“: eine kunterbunte Geschichte voller Piraten, Drachen, Einhörner und verrückter Fahrzeuge – mit Liebe geschrieben und liebevoll illustriert. (Die Geschichte zur Entstehung hat uns Simon übrigens hier im Interview erzählt.)

Wir verlosen 3 Bücher dieses fantasievollen Familienprojekts! Taucht ein in die Welt von Chili, dem Drachhorn, und erlebt Lesespaß ohne Drama, dafür mit jeder Menge Herz. 💛

Bereit für euer nächstes Abenteuer? Dann nichts wie los – Hase Hollywood wartet:

Mitmachen ist ganz einfach: Klickt auf diesen Gewinnspiel-Link, schreibt "Drachhorn" ins Stichwort und schon seid ihr im Lostopf! Teilnahmeschluss ist der 29. März 2026.