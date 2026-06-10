Kuschelmutmacher für den Schulstart

× Erweitern © Heunec Kleine Lieblinge

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Der Schulstart ist für Kinder ein riesiges Abenteuer! Umso schöner ist es, wenn ein kleiner Wohlfühl-Freund im Schulranzen wartet, der in aufregenden Momenten für Ruhe und Geborgenheit sorgt.

Mit der neuen Kollektion „Kleine Lieblinge“ kommen die perfekten Kuschel-Kumpels für den neuen Lebensabschnitt. Die 13 cm großen „Chagiya“ (koreanisch für „kleiner Liebling“) haben ein tolles Geheimnis: Sie kombinieren supersoften Plüsch mit einer speziellen Granulat-Füllung im Körper. Damit lassen sie sich nach Herzenslust drücken, kneten und knuddeln – perfekt, um kleine Aufregungen spielerisch abzubauen und einfach mal durchzuatmen.

Dank ihrer handlichen Größe sind die treuen Begleiter überall dabei. Ob die niedliche Maus mit den großen Ohren, der coole Leo oder der gemütliche Panda – sie passen perfekt in die Schultüte oder den Tornister.

Wir verlosen 1 x Panda, 1 x Leo und 1 x Maus: Zum Mitspielen einfach bis zum 22. Juli 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Kleine Lieblinge" ausfüllen und Daumen drücken!