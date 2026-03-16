Lauscher aufgestellt: Hoppers kommt zu euch!

× Erweitern © 2026 DisneyPixar Hoppers

Pünktlich vor Ostern hoppeln wir vergnügt in eure Kinderzimmer. Mit dem Original-Hörspiel zum neuen Disney-Pixar-Film „Hoppers“.

Schlüpft in die Rolle von Mabel, erlebt ein Abenteuer voller Mut, Freundschaft und tierischer Überraschungen und entdeckt, wie spannend die Welt der Tiere sein kann. Vom cleveren Biberkönig George bis zu den geflüchteten Waldbewohnern – gemeinsam stellen sie sich den Plänen von Bürgermeister Jerry entgegen und kämpfen für ihre Heimat. Mit 75 Minuten Hörspielspaß, bekannten Stimmen wie Heidi Klum, Martina Hill und Max Giermann und jeder Menge Spannung ist „Hoppers“ ein großer Spaß für alle ab 6 Jahren.

Für perfekte Oster-Stimmung: Einfach bis zum 8. April 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Hoppers" ausfüllen und Pfötchen drücken!