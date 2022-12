Lummerland kommt nach Bremen

× Erweitern © Junges Theater Bonn Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Man muss nur "Eine Insel mit zwei Bergen..." sagen, und schon wissen alle Bescheid. Klar, Michael Endes Abenteuergeschichte von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer gehört ja auch zu den weltweit meistgelesenen Kinderbüchern, und die Augsburger Puppenkiste tat ihr Übriges zur Beliebtheit des Klassikers.

Das Junge Theater Bonn hat die Erzählung von Lummerland und seinen Bewohner:innen wie König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte, Herr Ärmel und Frau Waas, die eines Tages ein mysteriöses Paket erhalten, als zauberhaftes Musical für Publikum ab 5 Jahren inszeniert. Vor der fantasievollen Kulisse erleben sie spannende Abenteuer, begegnen Nepomuk und Prinzessin Li-Si - und lösen nebenbei auch noch ein großes Geheimnis.

Wisst ihr, was sich in dem geheimnisvollen Paket befindet? Schreibt die Lösung in unser Gewinnspielformular! Unter allen Einsender:innen verlosen wir 2 Familientickets für jeweils 4 Personen für die Vorstellung am 26.03.2023 im Metropol Theater Bremen. Einsendeschluss ist der 15.12.22. Viel Glück!