Ein neuer Fall für die drei ???

× Erweitern © 2024 Wiedemann und Berg Film GmbH/Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion GmbH Die drei ??? und der Karpatenhund

Ab dem 23. Januar 2025 müssen die drei Jungdetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews einen neuen spannenden Fall auf der Kinoleinwand lösen. In der Wohnung von Mr. Prence geschehen rätselhafte Dinge. Laute Geräusche, Dinge vibrieren und Gegenstände bewegen sich wie von Geisterhand. Und dann wird auch noch eine wertvolle Kristallskulptur gestohlen: der Karpatenhund. Als eine unheimliche Gestalt durch den Appartementkomplex geistert und alle in Angst und Schrecken versetzt, machen sich Justus, Peter und Bob an die Arbeit...

Wir verlosen Familientickets für jeweils 4 Personen für den neuen Film Die drei ??? und der Karpatenhund im Kino eurer Wahl: Sendet einfach bis zum 22. Januar 2025 unser Gewinnspielformular (Link klicken) mit dem Stichwort "Karpatenhund" ein.