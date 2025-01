Mit Polarfüchsen durch die Arktis

× Erweitern © Valdes/polyband Die Abenteuer von Kina & Yuk

Der Regisseur von „Ailos Reise“ beweist sich erneut als Naturfilmspezialist für niedliche Tiere in majestätischen Eislandschaften. In "Die Abenteuer von Kina & Yuk" geht die Reise ab 16. Januar in die Arktis, wo ein Polarfuchspaar kurz vor der Geburt seines Nachwuchses durch schmelzendes Eis voneinander getrennt wird. Während Yuk auf einer Scholle davontreibt, setzt seine Partnerin Kina alles daran, bis zur Geburt ihrer Jungen wieder zueinander zu finden. Auf ihren gefährlichen Wegen begegnen sie wilden Tieren, schließen unerwartete Freundschaften und müssen sich sogar bis in eine Stadt vorwagen. Die herzerwärmende Geschichte macht kindgerecht deutlich, wie dramatisch die Veränderungen des Klimas die Tierwelt betreffen.

