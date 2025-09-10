Begleite Kirby auf einer magischen Reise!

× Erweitern © Nintendo Kirby Switch2 Edition Star Crossed World

Eines Tages sahen Kirby und Elfilin, wie ein riesiger Meteorit vom Himmel stürzte – woraufhin sich eine eigenartige Vulkaninsel aus dem Meer erhob! Nun ist es an Kirby, die verlorenen Astralinis zu retten, denn nur sie können die Welt vor dem Untergang bewahren, bevor die finstere Macht im Meteoriten wieder aufersteht!

Im neuen Nintendo-Switch2-Abenteuer erkunden die kleinen Spieler:innen 3D-Jump‘n‘Run-Level in einer geheimnisvollen Welt, retten die entführten Waddle Dees und besiegen das böswillige Bestienrudel.

Habt ihr Appetit auf ein großes Abenteuer?

Wir verlosen „Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt“ unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link), Stichwort: "Kirby"; Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2025.