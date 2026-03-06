Mit Koffer, Katze & Sombrero in den Urlaub

× Erweitern © AMIGO Koffer, Katze & Sombrero

Rucksack, Koffer, Surfbrett – und plötzlich tauchen auch noch Krokodil und Kaktus auf dem Gepäckband auf! Beim cleveren Kartenspiel "Koffer, Katze & Sombrero" sammeln 2 bis 4 Spieler:innen Karten nach Größe und Farbe, möglichst ohne Minuspunkte zu kassieren.

Mit 40 Zahlenkarten, 15 Sonderkarten, 32 Chips und der beiliegenden Spielanleitung ist Spielspaß für rund 20 Minuten garantiert – für alle kleinen und großen Entdecker:innen ab 8 Jahren.

So geht’s: Nimm Karten, setze Chips geschickt ein und bilde vier farbige Reihen. Offene Karten bringen Punkte, verdeckte Karten Minuspunkte. Wer am Ende clever geplant und Glück gehabt hat, gewinnt!

Sichere dir dieses spaßige Familienspiel!

Wir verlosen die Kartenspiele unter allen Einsender:innen: Füllt einfach bis zum 25. März 2026 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) aus. Das Stichwort lautet: "Sombrero".