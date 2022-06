Große Kunst mit kleinen Minions

× Erweitern © Frederking & Thaler Die Kunst von Eric Guillon

Diesem Schatz solltet ihr einen ganz besonderen Platz im Bücherregal reservieren. Er zeigt, welche Kunst hinter der Entstehung der Minions und anderen berühmten Filmfiguren steckt, bevor sie lebendig animiert über die Kinoleinwände laufen können.

Die kleinen gelben Helferlein aus "Ich einfach unverbesserlich" sind Kult – und das längst nicht nur in deutschen Kinderzimmern. Pünktlich zum Kinostart des neuen Films Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss am 30. Juni 2022 wird auch ein besonderer Kunstband veröffentlicht: In dem aufwendig gestalteten Buch Illumination präsentiert: Die Kunst von Eric Guillon sind über 1200 Arbeiten des Künstlers Eric Guillon aus acht Filmen veröffentlicht. Sie offenbaren die sonst verborgene Konzeptkunst für beliebte Charaktere wie den Gru, die Minions, Dr. Seuss' oder Max aus "Pets". Jedes Kapitel gibt einen Einblick in den kreativen Prozess des Künstlers und präsentiert Outtakes und Ideen, was hätte sein können – wie zum Beispiel alternative Designs für die Minions.

