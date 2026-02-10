Nur das Beste für die Schule

× Erweitern © Vandenhoeck & Ruprecht Läuft bei uns

Was wünschen sich alle? Eltern, Schüler:innen und Lehrkräfte sagen: „Nur das Beste!“ – doch was das Beste wirklich ist, darüber wird viel zu selten gesprochen. Stattdessen hört man oft Vorwürfe: „Die Eltern sind schuld!“ oder „Die Schule soll ihren Job machen!“

Hier kommt „Läuft bei uns! Ein pädagogisch-psychologischer Wegweiser für ein neues Miteinander in der Schule“ ins Spiel: Mit Praxiswissen aus Schule und Kinder- und Jugendpsychiatrie zeigen Sven Donner und Lars Bednorz, wie ein echter Perspektivwechsel gelingt – weg vom Gegeneinander, hin zu einem konstruktiven Miteinander. Mit konkreten Kommunikations- und Interaktionsimpulsen für Eltern, Schüler:innen und Lehrkräfte.

Seid unter den ersten, die das Buch in den Händen halten und das neue Miteinander in der Schule erleben: Wir verlosen 3 Exemplare unter allen Einsender:innen unser Gewinnspielformulares (hinter diesem Link). Das Stichwort lautet: "das Beste", Einsendeschluss ist der 6. Mai 2026.