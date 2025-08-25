Kultur für Kids

× Erweitern © Salomé Dokhnadze Einspluseinsgleichdrei, Schlachthof

Die zweite Lange Nacht der Bühnen beginnt am 20. September mit einem zauberhaften Auftakt fürs junge Publikum: Von 15 bis 18 Uhr lädt das Kinder- und Familienprogramm auf mehreren Bühnen der Stadt zum Staunen, Mitmachen und Entdecken ein.

Ob fantasievolles Figurentheater, magische Zaubershows, mitreißende Mitmach-Konzerte, spannende Blicke hinter die Kulissen oder Workshops – für Kinder ab 0 Jahren und ihre Familien wird in diesem Jahr besonders viel geboten. Anlässlich des Weltkindertags steht das Nachmittagsprogramm ganz im Zeichen der Kinderkultur und kulturellen Teilhabe. Mehr als ein Dutzend Vorstellungen und Angebote bieten kindgerechte Erlebnisse, die nicht nur unterhalten, sondern zum Fragenstellen, Mitdenken und Träumen anregen.

Für die zweite Lange Nacht der Bühnen verlosen wir 3 Familientickets, jedes gültig für 4 Personen (2 + 2): Einfach bis zum 13. September 25 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "LNDB" ausfüllen und Daumen drücken!