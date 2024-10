Geister jagen mit Luigi

× Erweitern © Nintendo Luigis Mansion 2

Oh Schreck! In diesem Gruselabenteuer wird ausgerechnet der hasenfüßige Luigi vom verrückten Prof. I. Gidd damit beauftragt, das Nachtschattental von frechen Geistern zu befreien.

Dafür wird er mit der neusten Erfindung des Professors ausgestattet: einem … Staubsauger?! Okay, der Schreckweg 09/15 mag optisch zwar eine verblüffende Ähnlichkeit zu dem bekannten Haushaltsgegenstand haben, weist aber deutlich mehr Funktionen auf: Seine integrierte Taschenlampe bringt Licht in dunkle Ecken, und mit der sogenannten Düsterlampen-Funktion können verborgene Gegenstände und Spuren sichtbar gemacht werden. Am wichtigsten ist aber, dass Luigi mithilfe des Stroboblitzes Gespenster betäuben und einsaugen kann – wie ein echter Geisterjäger!

Alles, was jetzt noch zum Erkunden der Spukhäuser, ist ein bisschen Mut…

Wir verlosen Nintendo-Switch-Spiele "Luigi’s Mansion 2 HD – Der Schreckweg 09/15" unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares mit dem Stichwort "Schreckweg". Einsendeschluss ist der 6.11.24.