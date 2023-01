Schön und sicher: Die neue Lunchbox

× Erweitern © Béaba Béaba Lunchbox

Zum Start des neuen Schulhalbjahres kommt diese neue, hochwertige Lunchbox aus Edelstahl gerade richtig? Dann lasst euch diese Chance nicht entgehen:

Die Lunchbox von Béaba ist aus lebensmittelgeprüften und langlebigen Materialien hergestellt und eine umweltschonende und sichere Aufbewahrung zum Transport von Pausensnacks aller Art. Der Silikondeckel bietet einen sicheren Auslaufschutz. Innen teilen verstellbare Trennwände die Lebensmittel voneinander, so dass Eltern nach Lust und Laune verschiedene Lieblingsessen in einer Box kombinieren können. Gegen Dellen und Kratzer schützt die mitgelieferte Hülle aus Silikon. Mit ihrem Fassungsvermögen ist sie auch für andere Familienmitglieder geeignet, zum Beispiel fürs Mittagessen im Büro oder zum Transport von Snacks auf Ausflügen oder im Urlaub. Ohne Deckel und Hülle kann die robuste Box auch zum Erwärmen einer Mahlzeit mit in den Backofen.

© Béaba

Fassungsvermögen: 760ml

Maße: 145 x 180 x 67 mm

Material: Edelstahl / Silikon

Gewicht: 400g

Farbe: Graublau

spülmaschinengeeignet

Die Lunchbox ist im gut sortierten Fachhandel und online zu einem Preis von 32 Euro (UVP) erhältlich. Und hier zu gewinnen:

Wir verlosen 3 Béaba Lunchboxen unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 11. Januar 2023 unser Gewinnspielformular (bitte auf diesen Link klicken) mit dem Stichwort "Lunchbox" ausfüllen. Viel Glück!