Mach mit, Mausi Maus!

Jedes Kind kann Musik machen,

so lautet die Botschaft von Kinderlieder-Sängerin Simone Sommerland. Ob als Stimme von Schlumpfine, Tourbegleitung von Blümchen oder zusammen mit Karsten Glück bei den Kita-Fröschen: Ihre Stimme ist Dauerbrenner in den Charts und ihre Spiel- und Bewegungslieder begeistern Kinder seit über 20 Jahren. Jetzt hat sie zu ihrem neuesten Song auch gleich ein ganzes Bilderbuch geschrieben, in dem es natürlich um Musik geht:

In "Mach mit, Mausi Maus" sind die Waldtiere aufgeregt, weil auf ihrer Lichtung ein Konzert stattfinden soll. Da möchte auch Mausi Maus unbedingt mitmachen – aber er hat noch nie vorher gesungen, und schon gar nicht auf einer großen Bühne. Gut, dass seine Freunde ihn unterstützen: Die Kaninchenkinder trommeln, die Frösche quaken, die Bienen summen und alle musizieren gemeinsam wie in einer tollen Band. In den schönsten Klängen findet auch Mausi seine ganz eigene Stimme...

Wir verlosen das Bilderbuch "Mach mit, Mausi Maus!" inklusive Stimm- und Bewegungsübungen unter allen Teilnehmenden, die bis zum 12. März 2025 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Mausi" einsenden.