Mandalas sticken leicht gemacht

Sich entspannen, an nichts denken und im Blick nur schöne Farben und Blüten. Klingt nach Urlaub? Ungefähr so kann sich Handarbeiten anfühlen - besonders, wenn es so einfach ist, dass man notfalls sogar mit zwei linken Händen in kurzer Zeit zu schönsten Erfolgserlebnissen kommt: Wer sich schon beim Malen von meditativen Mandalas befriedigende Auszeiten nehmen konnte, wird vom neuen Trend "Mandalas sticken" begeistert sein. Man braucht nur Nadel und Garn, einen Stickring und schon entstehen die schönsten Upcycling-Stücke: Shirts oder Kleider, Stofftaschen oder Geschirrtücher, Kissenbezüge oder Broschen und Anhänger werden zu echten Designerstücken - und man selbst hat dazu noch echte Entspannung gewonnen.

Ebenso kinderleichte wie schöne Anleitungen inklusive Stickvorlagen und Bügelmotive finden sich in diesem Buch, das jeden Handarbeitsmuffel im Handumdrehen bekehrt: Zehn verschiedene Stickstiche werden im Grundkurs mit detaillierten Zeichnungen erklärt und Tipps zur Materialauswahl, zum Übertragen der Motive und zur Verwendung der Stickringe erleichtern den Einstieg.

Farbenfrohe Mandalas sticken 80 Seiten, ca. 80 Abb., 22,2 x 22,2 cm, 12,99 Euro, ISBN: 978-3-8410-6683-1