Anpfiff im Pilzkönigreich

× Erweitern © EPOCH Super Mario Football Striker

Jetzt wird nicht gesprungen, sondern gekickt: Mit dem Super Mario Football Striker zieht echtes Tischfußball-Feeling ins Kinderzimmer ein.

Auf dem Spielfeld stehen keine Geringeren als Mario, Luigi, Toad und Yoshi – bereit für schnelle Pässe, clevere Spielzüge und jede Menge Tore! Im spannenden Geschicklichkeitsspiel werden die Teams über Stangen gesteuert: reagieren, zielen, schießen – und hoffentlich den Ball im gegnerischen Tor versenken. Perfekt für rasante Duelle ab 5 Jahren, in der Familie und mit Freund:innen.

Das Beste: Dank des einfachen Spielprinzips geht’s sofort los – kein langes Aufbauen, nur purer Spielspaß. Und mit dem praktischen LINK-System lassen sich die Figuren sogar in anderen Super Mario Spielen von Epoch weiterverwenden.

Wir verlosen 3 x den Super Mario Football Striker: Zum Mitspielen einfach bis zum 27. Mai 2026 dieses Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Striker" ausfüllen und Daumen drücken!